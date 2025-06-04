Yargıda Birlik Derneği ve Sakarya Üniversitesi'nden Önemli İşbirliği Protokolü

Yargıda Birlik Derneği ile Sakarya Üniversitesi İşbirliği Protokolü İmzalandı

Yargıda Birlik Derneği ve Sakarya Üniversitesi arasında, "Türk Devletleri Teşkilatında İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarına Dair Politikaların Geliştirilmesi" amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Dernek açıklamasına göre, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanan proje kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde, ortak kültürel ve tarihi geçmişten güç alarak özgün bir insan hakları anlayışı oluşturulacak. Proje, Türkiye'nin uluslararası kurumlarla kazandığı birikim ve mevzuat altyapısını "Daha Adil Bir Dünya" hedefi doğrultusunda kullanmayı amaçlıyor.

Proje Kapsamında Yapılacak Çalışmalar

Türk devletleri arasında etkili bir istişare ortamı yaratmak adına, alanında uzman akademisyenler, karar vericiler ve uygulayıcıların katılımıyla çeşitli çalışmalar yapılması planlanıyor. Proje çerçevesinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile işbirliği protokolü imzalanmış olup, ayrıca Ankara 2 Nolu Barosu da projeye dâhil olacak.

Katkı Sağlayacak Değerlendirmeler

Yargıda Birlik Derneği Başkanı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Birol Kırmaz, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde hukuki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Kırmaz, "Dilde, fikirde ve işte birlik" anlayışıyla, Türk ve Türk soyluların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla ortak bir hukuk mekanizması oluşturacaklarını ifade etti.

Kırmaz, Yargıda Birlik Derneği’nin, Türk yargısının tecrübe ve birikimini proje hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor. Akademisyenler ve hukuk uygulayıcılarının yapacağı ortak değerlendirmelerin, hukuk düşüncesine önemli katkılarda bulunarak, Türk dünyasının geleceğine değer katacağı vurgulandı.

Yargıda Birlik Derneği ile Sakarya Üniversitesi arasında "Türk Devletleri Teşkilatında İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarına Dair Politikaların Geliştirilmesi" adına işbirliği protokolü imzalandı. Yargıda Birlik Derneği Başkanı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Birol Kırmaz (sağ 4), işbirliği protokolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yargıda Birlik Derneği ile Sakarya Üniversitesi arasında "Türk Devletleri Teşkilatında İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarına Dair Politikaların Geliştirilmesi" adına işbirliği protokolü imzalandı. Yargıda Birlik Derneği Başkanı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Birol Kırmaz (sağ 4), işbirliği protokolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.