Yargıtay Başkanlık seçiminde önemli gelişme: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

Bir süredir devam eden ancak adayların hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle bir türlü sonuçlanamayan Yargıtay Başkanlık seçimlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Adaylardan biri olan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, yatıştan çekildiğini duyurdu.

Şentürk, yapmış olduğu açıklamada “Süreç tıkanmış durumda. Bu tıkanıklığın giderilmesi ve Yargıtay’ın kurumsal itibarının korunması için adaylıktan çekildiğimi açıklıyorum” ifadelerini kullandı.

Çekilmenin ardından yeni adaylık açıklaması

Bu kararla birlikte Muhsin Şentürk açıklamasında, 13 Mayıs’ta yapılacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde aday olduğunu da belirterek destek talebinde bulundu.

Yargıtay Başkanlık seçimlerinde yapılan 35. tur oylamasında Muhsin Şentürk ise 104 oy, rakibi 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 156 oy almıştı. Ancak iki aday da salt çoğunluk olan 175 oyu yakalayamamıştı.