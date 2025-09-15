Yargıtay, 'darbe iyidir iyi' paylaşımına verilen cezayı onadı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 15 Temmuz'da FETÖ'ye ilişkin sosyal medyada 'darbe iyidir iyi' paylaşımı yapan kişiye verilen 'suçu ve suçluyu övme' cezasını onadı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:00
Yargıtay, 'darbe iyidir iyi' paylaşımına verilen cezayı onadı

Yargıtay, 'darbe iyidir iyi' paylaşımına verilen cezayı onadı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında sosyal medya hesabından "darbe iyidir iyi" şeklinde paylaşım yapan kişiye verilen cezayı onadı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan dava açılmıştı.

Paylaşımların içeriği

Mahkeme dosyasına göre sanığın sosyal medya paylaşımları şu ifadeleri içeriyordu: "Darbe girişimi toplumun ve ülkenin refahı düşüncesiyle yapılmıştır. Ülkede her şey güllük gülistanlık olduğu için olmadı" ve "darbe iyidir iyi". Darbe girişiminin bastırılmasının ardından başka kullanıcıların paylaşımlarına ise "Darbeyi def edenler gün gelecek 'darbe keşke olsaydı' diyecek." şeklinde yorum yazdığı kaydedildi.

Mahkeme kararları ve ceza

Yargılamayı yapan Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi sanığa atılı suçtan 3 bin 750 lira adli para cezası verdi. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulundu. Sanığın itirazı üzerine dosyayı temyiz eden Yargıtay 8. Ceza Dairesi hükmü onadı.

Yargıtay'ın gerekçesi

Dairenin kararında, sanığın eylemlerinin FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimini övme şeklinde nitelendirildiği ve uygulanan yaptırımların doğru biçimde belirlendiği ifade edildi. Kararda ayrıca, suç tarihleri ve saatleri dikkate alındığında kamu düzeni bakımından açık ve yakın tehlikenin bulunduğu, oluşan infial gözetildiğinde cezada orantılılık ilkesi uyarınca temel cezanın alt sınırdan uzaklaştırılmasının isabetli olduğu belirtildi.

Sanığın savunması

Sanık, suçu işleme kastıyla hareket etmediğini ileri sürerek karara itiraz etti. Ancak Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanığın temyiz başvurusunu reddetti ve Bölge Adliye Mahkemesince eleştirilen husus dışında hukuka aykırılık bulunmadığını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş Bulanık'ta 3 Ölümlü Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı
2
Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı
3
Kırşehirli Dernekler Federasyonu'ndan 2025 Aile Yılı'na Özel Genç Çiftlere Destek
4
Netanyahu-Rubio Görüşmesi: Gazze, Sürgün Planı ve Batı Şeria Gündemde
5
Van'da Arıcılık Başarısı: 30 Kovandan 350 Kovana, Siparişlere Yetişemiyor
6
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Kentlere Baskın, Paletli Zırhlılar Caddelerde
7
CHP'nin 38. ve 21. Kurultay İptal Davasında 5. Duruşma Başladı

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor