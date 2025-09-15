Yargıtay, 'darbe iyidir iyi' paylaşımına verilen cezayı onadı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında sosyal medya hesabından "darbe iyidir iyi" şeklinde paylaşım yapan kişiye verilen cezayı onadı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan dava açılmıştı.

Paylaşımların içeriği

Mahkeme dosyasına göre sanığın sosyal medya paylaşımları şu ifadeleri içeriyordu: "Darbe girişimi toplumun ve ülkenin refahı düşüncesiyle yapılmıştır. Ülkede her şey güllük gülistanlık olduğu için olmadı" ve "darbe iyidir iyi". Darbe girişiminin bastırılmasının ardından başka kullanıcıların paylaşımlarına ise "Darbeyi def edenler gün gelecek 'darbe keşke olsaydı' diyecek." şeklinde yorum yazdığı kaydedildi.

Mahkeme kararları ve ceza

Yargılamayı yapan Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi sanığa atılı suçtan 3 bin 750 lira adli para cezası verdi. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulundu. Sanığın itirazı üzerine dosyayı temyiz eden Yargıtay 8. Ceza Dairesi hükmü onadı.

Yargıtay'ın gerekçesi

Dairenin kararında, sanığın eylemlerinin FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimini övme şeklinde nitelendirildiği ve uygulanan yaptırımların doğru biçimde belirlendiği ifade edildi. Kararda ayrıca, suç tarihleri ve saatleri dikkate alındığında kamu düzeni bakımından açık ve yakın tehlikenin bulunduğu, oluşan infial gözetildiğinde cezada orantılılık ilkesi uyarınca temel cezanın alt sınırdan uzaklaştırılmasının isabetli olduğu belirtildi.

Sanığın savunması

Sanık, suçu işleme kastıyla hareket etmediğini ileri sürerek karara itiraz etti. Ancak Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanığın temyiz başvurusunu reddetti ve Bölge Adliye Mahkemesince eleştirilen husus dışında hukuka aykırılık bulunmadığını kaydetti.