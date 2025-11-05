’Yaşayan İnsan Hazineleri’ Ödüllü Çömlek Ustası Salim Yaşar Uğurlandı

Bilecik’in Kınık köyünden 71 yıllık çömlek ustası ve ’Yaşayan İnsan Hazineleri’ ödüllü Salim Yaşar, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, köyde defnedildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:32
Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Kınık köyünde yaşayan ve 2022 yılında ’Yaşayan İnsan Hazineleri’ ödülüne layık görülen 83 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar son yolculuğuna uğurlandı.

71 yıldır çamuru sanata dönüştüren Yaşar, Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Kınık Köyü Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene katılanlar

Cenaze törenine Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Yaşayan Mirasın Korunması Daire Başkanı Uğur Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve çok sayıda seveni katıldı.

Vali Sözer, törende merhumun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Sanatıyla hem Bilecik’in hem de ülkemizin kültürel mirasına büyük katkılar sunan, geleneksel çömlekçiliği ustalıkla yaşatan Salim Yaşar’ın kaybı hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşamı ve başarıları

1942 doğumlu olan ve 14 yaşından bu yana çömlek işiyle uğraşan Salim Yaşar’a, 2002 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçı belgesi verildi. 2009-2014 yılları arasında Kınık köyünde muhtarlık yapan Yaşar, ilkokul mezunu olmasına rağmen Almanca ve Vietnamca dillerini biliyordu.

