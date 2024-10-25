Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu Balıkesir'de Evlendi

Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu Evlendi

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendi.

Törenin Detayları

Çift, Küçükköy Mahallesi'ndeki Sarımsaklı Plajı'ndaki bir otelde gerçekleşen organizasyonla hayatlarını birleştirdi. Nikah törenine, Yavuz Bingöl'ün şahitleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan yer aldı.

Babadan Duygusal An

Törende Yavuz Bingöl'ün babası Hüseyin Bingöl, oğluna kendi İstiklal Madalyası'nı takarak duygusal bir an yaşattı. Bu an, Yavuz Bingöl'ün çok etkilendiği bir sürpriz oldu.

Tüm Yüreğiyle Duygularını Paylaştı

Tören sonrası basın mensuplarına konuşan Yavuz Bingöl, "Bugün en mutlu günümüz ama birkaç gün önce TUSAŞ’ta yaşanan acı saldırı nedeniyle düğünümüzü buruk bir şekilde yapıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Düğünümüzü dostlarımızla sakin bir ortamda gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Nikah törenine iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Sanatçı Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sade bir törenle dünyaevine girdi.