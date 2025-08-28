DOLAR
YEE'den Sırbistan Polislerine Türkçe Eğitimi: Sıla Yolu İletişimine Destek

YEE, Belgrad'da düzenlenen kursla yaklaşık 40 Sırp polisine sıla yolu boyunca Türk vatandaşlarına destek için temel Türkçe ve acil durum terimleri öğretti.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:14
YEE'den Sırbistan Polislerine Türkçe Eğitimi: Sıla Yolu İletişimine Destek

YEE'den Sırbistan polislerine Türkçe eğitimi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), sıla yolu üzerinde görev yapan Türk vatandaşlarına daha etkin yardımcı olunabilmesi amacıyla Sırbistan polislerine Türkçe eğitimi verdi.

Eğitimin yapıldığı merkez ve katılımcılar

YEE'den yapılan açıklamaya göre, kurslar Belgrad'daki YEE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve yaklaşık 40 Sırp polisi eğitimi tamamladı.

Eğitim içeriği ve amaç

Açıklamada, özellikle Türk vatandaşlarının sıla yolu güzergâhı üzerindeki varlığı dikkate alınarak, polislerin iletişim ve güvenlik açısından Türkçe öğrenmelerinin önemli olduğu vurgulandı. Kurs kapsamında katılımcılara temel Türkçe eğitiminin yanı sıra yol güvenliği, trafik ve acil durumlarda kullanılacak terim ve ifadeler öğretildiği aktarıldı.

Sertifika töreni ve yetkili açıklamaları

YEE açıklamasında, kursun uzman eğitmenler tarafından verildiğine değinilerek, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı'nın katılımıyla sertifika töreninin düzenlendiği belirtildi. Ayrıca, Sırbistan İçişleri Bakanlığı yetkililerinin, Türkçe bilen polislerin sıla yolu görevlerinde Türk vatandaşlarının kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sağlayacağını ve olası iletişim sorunlarını en aza indireceğini ifade ettiği kaydedildi.

