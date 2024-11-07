Yemen'de Ekim Ayında Yerinden Edilenler ve Krizler

Yemen'deki Kriz ve Yerinden Edilenler

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Ekim ayında Yemen'deki çatışmalardan ve iklim değişiminden kaynaklanan krizler sebebiyle ülke içinde yaklaşık 18 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

UNFPA'nın Raporu

UNFPA'nın Yemen ofisi tarafından yayınlanan raporda, Ekim 2024'te çıkan çatışmalar ve iklimsel sorunların 17 bin 633 kişinin yerinden edilmesine neden olduğu belirtiliyor.

Acil Yardımlar

BM raporunda, UNFPA'nın yönettiği hızlı müdahale mekanizmasının, Ekim ayı boyunca 17 bin 458 kişiye acil hayat kurtarıcı yardımlar sağladığı ifade edildi. Bu yardımların, Avrupa Birliği, ABD ve Birleşmiş Milletler Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'nun işbirliği ile gerçekleştirildiği kaydedildi.

BM'nin Uyarıları

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 15 Nisan'da BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde, Yemen'deki çeşitli cephelerde çatışmaların arttığına dikkat çekti ve "Eğer bu yükseliş devam ederse, Yemen ve çevresi için çok ciddi sonuçlar doğurabilir" uyarısında bulundu.

Husilerin Kontrolü

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü sağlamış durumda. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek vermektedir.