Yemen'de On Binlerce Kişi 'Dünya Kudüs Günü' Eyleminde Bir Araya Geldi

Yemen'in başkenti Sana'da düzenlenen "Dünya Kudüs Günü" etkinliğinde, on binlerce kişi bir araya gelerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ABD'nin Yemen'e gerçekleştirilen müdahalelerini protesto etti.

Husilerin kontrolündeki Sebin Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteriye katılan kalabalık, 28 Mart Dünya Kudüs Günü dolayısıyla çeşitli sloganlar attı. "Ramazanın son cuma günü Kudüs Günü", "Kur'an ve bayraklarla İslam'ın kutsal şehrini kurtaracağız" ve "İsrail kanser, ABD büyük şeytan" gibi ifadelerle seslerini duyurdular.

Yapılan açıklamalarda, Dünya Kudüs Günü'nde İsrail'in Gazze'deki ve ABD'nin Yemen'deki saldırılarının devam ettiğine vurgu yapıldı. Hakkı yenen Müslüman Filistin halkına destek verilmesinin önemine dikkat çekilerek, "Yemenliler, Siyonistlerin (İsrail) ve ABD'nin Gazze ile Yemen'e yönelik saldırılarına karşı koymaya devam edecek," denildi.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun aktardığına göre, ülkenin farklı bölgelerinde de "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla çeşitli gösteriler düzenlendi.