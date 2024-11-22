Yemen'de On Binlerce Kişi İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Yemen'in birçok kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı geniş çaplı gösteriler düzenlendi. On binlerce kişinin katıldığı bu eylemler, Yemen'in Husilerin kontrolündeki başkenti Sana'da, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısıyla gerçekleştirildi.

Sanalın Sebin Meydanı'nda toplanan kalabalık, Filistin, Yemen ve Lübnan bayrakları taşıyarak, "Amerika'dan korkmuyoruz. Gazze ve Lübnan'daki saldırıların başı Amerika'dır" sloganlarıyla İsrail ve ABD'ye karşı güçlü bir tepki gösterdi.

Protestolar, Husilerin kontrolündeki Saada, Hacce, Taiz, İb, Beyda, Marib ve Hudeyde illerinde de yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplam 44 bin 56 Filistinli yaşamını yitirdi, 104 bin 268 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla sivil altyapının da büyük zarar gördüğü belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.