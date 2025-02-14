Yemen'de Trump'ın Gazze Planına Büyük Protesto

Yemen'de Trump'ın Gazze Planına Karşı Kitlesel Gösteriler Düzenlendi

Yemen'in birçok kentinde on binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Özellikle başkent Sana dahil olmak üzere pek çok şehirde gerçekleşen gösterilere, Husilere bağlı grupların çağrısı üzerine katılım sağlandı.

Protestolarda "Yerinden Edilmeye Hayır" Sloganı

Cuma namazı sonrası gerçekleşen gösterilerde, katılımcılar "Gazze'yle söz üzerine, yerinden edilmeye karşı, tüm komplolara karşı" sloganları atarak, güçlü bir dayanışma mesajı verdiler. Filistin ve Yemen bayraklarının yanı sıra ABD ve İsrail karşıtı pankartlar açan protestocular, "Yemen'den bir uyarı; yerinden edilmeyi savunanları ezeriz" ve "Gazze biz hâlâ yanındayız" şeklinde sloganlar haykırdı.

Gösteriler 14 İl ve 800 Meydanda Gerçekleşti

Husilere ait el-Mesire televizyonu, ülke genelinde toplam 14 ilde 800 farklı noktada Gazze'yle dayanışma eylemlerinin düzenlendiğini duyurdu. Bu eylemler, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kasım 2023 itibarıyla "Gazze ile dayanışma" amacıyla gerçekleştirdikleri saldırıların bir parçası olarak gösteriliyor.

Özellikle Kızıldeniz bölgesinde İsrail'e ait kargo gemilerini hedef alan füzeler ve insansız hava araçları kullanarak gerçekleştirilen saldırılar, durumu daha da gerginleştirmekte.