Yemen'de Yerinden Edilenlerin Sayısı 75 Bini Aştı

Yemen'deki Yerinden Edilmeler Arttı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 2024 yılının başından itibaren Yemen'de 75 binden fazla insanın yerinden edildiğini bildirdi.

Çatışmalar ve İklim Koşulları Neden Oluyor

UNFPA'nın X sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı açıklamada, Yemen hükümetine bağlı ordu ve Husiler arasındaki çatışmaların artması ve aşırı hava koşullarının yerinden edilmelere sebep olduğu belirtildi. Bu yılın başından beri toplamda 75,600'den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Acil Yardım Destekleri

UNFPA'nın açıklamasına göre, Yemen'deki Birleşmiş Milletler hızlı müdahale mekanizması, yerinden edilen bireylerin %96'sına acil yardım sağladı. Kurum, kadınlar ve kız çocukları için sunduğu destek ve hizmetlerin devamı için 2024 yılı içerisinde 70 milyon dolar fon sağlamayı planlıyor.

Çatışmaların Devamı Ciddi Tehdit Oluşturuyor

Yemen'deki Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 15 Nisan tarihinde BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde, ülkedeki çeşitli cephelerde çatışmaların tırmanışta olduğunu ve bu durumun Yemen ve bölge için ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana dahil birçok bölgenin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015 itibarıyla Yemen hükümetine destek vererek Husilere karşı mücadele ediyor.