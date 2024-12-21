Yemen'den Fırlatılan Füze Tel Aviv'e Düşerek 16 Kişiyi Yaraladı

Yemen'den sabah saatlerinde fırlatılan bir füze, İsrail'in orta kesimindeki Tel Aviv'e düşerek 16 kişinin hafif yaralanmasına sebep oldu.

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzeyle ilgili yaptığı açıklamada, patlamanın etkisiyle yaralananların cam kırıkları sonucu hafif yaralandığını bildirdi.

Olay yerinde ambulans ve ilk yardım ekipleri hızlıca sevk edildi. Yaralılardan bazıları tel aviv yakınlarındaki Holon kentindeki Wolfson Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, olayın ardından yaptığı açıklamada, alarmların devreye girmesiyle Yemen’den fırlatma tespit edildiğini ancak füzeyi durdurma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

İsrail medyası, yerel saatle 03.50'de bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı. Öte yandan, Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından yapılan açıklamada, bugünkü saldırıyla İsrail'in Yafa kentinde bir askeri hedefin etkilendiği ifade edildi.

Husilerden Açıklama

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırıda kullanılan "Filistin 2" tipi balistik füzelerin Yafa kentindeki askeri noktanın "başarılı bir şekilde" hedef alındığını belirtmiştir.