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Yemen'in Marib İlinde Sel Felaketi: 30 Ev ve 5 Cami Tahrip Oldu

Marib'de yaşanan sel felaketi, 30'dan fazla evi ve 5 camiyi tahrip etti. Tarım alanları da büyük zarar gördü.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 23:30
Yemen'in Marib İlinde Sel Felaketi: 30 Ev ve 5 Cami Tahrip Oldu

Marib'deki Sel Felaketi

Yemen'in orta kesimindeki Marib iline bağlı Harib el-Karamiş beldesinde meydana gelen şiddetli seller, bölgede büyük yıkıma yol açtı. İlk belirlemelere göre, 30'dan fazla ev ve 5 cami tahrip oldu.

Bölge Yetkililerinin Açıklamaları

Beldede Husilerin kontrolündeki yöneticilerden Sadık Heysan, SABA haber ajansına verdiği demeçte, "Sel nedeniyle tarım arazilerinde yaklaşık 225 dönüm hasar meydana geldi. Meyve ve kahve ekimi yapılan alanlar da etkilendi," şeklinde konuştu.

Heysan, sellerin getirdiği çamur ve toprak yığınlarının sonuçlarında 20 su kuyusunun kapandığını ifade etti. Beldede benzer felaketlere karşı gerekli imkanların eksik olduğunu vurgulayan Heysan, "Resmi ve sosyal çabaların birleştirilmesi gerekli," dedi.

B.M.'den Gelen Bilgiler

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen'deki son sel felaketlerinin yaklaşık 51 bin aileyi etkilediğini ve bu ailelerin çoğunun yerinden edildiğini aktardı. Yapılan açıklamada, Marib ve Hacce şehirlerinin en çok etkilenen bölgeler olduğuna dikkat çekildi.

Diğer bölgelerdeki sel zararıyla ilgili değerlendirme raporlarının ise henüz tamamlanmadığı belirtiliyor.

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