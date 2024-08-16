Yeni Kaledonya'da Sokağa Çıkma Yasağı Uzatıldı

Fransız Güçleri Sokağa Çıkma Yasağını Uzatıyor

Fransa'nın 17 bin kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Kaledonya'da, yerel halkın seçimlerdeki etkisinin azaltılmasına yönelik anayasal reform girişimlerine tepki olarak sokağa çıkma yasağı 19 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Anayasal Reform ve Yerli Halkın Tepkisi

Yerli halk, mayıs ayında başlatılan reform sürecine karşı çıkarak hareket etmiş ve, Fransa'ya gönderilen Kanak lideri Christian Tein’in geri getirilmesini istemiştir. Ayrıca, Macron hükümetinin anayasal reformunu geri çekmesini talep etmektedir.

Güvenlik Güçleri ve Barikatlar

Fransa'nın Ada’ya sevk ettiği 3000 güvenlik gücünün, bağımsızlık yanlılarını bastırma çabaları devam ediyor. 22.00-05.00 saatleri arasında süren yasak, özellikle güvenlik kaygıları nedeniyle uzatıldı. Ada'da silah bulundurma yasağı da sürmektedir.

Gözaltı ve Çatışmalar

Fransız Yüksek Komiserliğinin verilerine göre, mayıstan bu yana 2343 kişiye gözaltı işlemi uygulanırken, güvenlik güçleri müdahalesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiştir. Çatışmalar sonucu yollarının temizlenmesi ve barikatların kaldırılması çalışmaları kısmi olarak devam etmektedir.

Pazarlık ve Diyalog Arayışı

Pasifik Adaları, mevcut krizi çözmek amacıyla "Troyka misyonu" gönderme kararı aldı. Bu misyon, bağımsızlık yanlıları ile diğer siyasi gruplar arasında diyalog sağlamak için bölgeyi ziyaret edecektir. Fransa'nın Pasifik Büyükelçisi Veronique Roger-Lacan, bu girişimin önemli olduğunu belirterek, "Herkesin durumu değerlendirmesi gerekli" dedi.

Kanakların Endişeleri

Yeni Kaledonya'nın yerli halkı Kanaklar, anayasal reformun 1988'de imzalanan Noumea Anlaşması'na ters düştüğünü savunuyor. Değişiklik, en az 10 yıldır adada yaşayan Fransızların yerel seçimlerde oy kullanmasına olanak tanıyor. Ayrıca, daha önce gerçekleştirilen bağımsızlık referandumlarından çıkan sonuçlar, yerli halkın endişelerini artırmaktadır.