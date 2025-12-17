DOLAR
Yeni Yıl Öncesi Çine'de 6 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi

Aydın'ın Çine ilçesinde yeni yıl öncesi düzenlenen operasyonda 6 ton sahte alkol ve 2 damıtma sistemi ele geçirildi; şüpheli M.A. (63) gözaltında.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 01:08
Yeni Yıl Öncesi Çine'de 6 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi

Yeni Yıl Öncesi Çine'de 6 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi

Jandarmadan geniş çaplı operasyon

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, yeni yıl öncesinde sahte içki üretimi ve satışına yönelik denetimlerini artırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda Çine ilçesinde piyasaya sahte ve kaçak alkol sürmeye hazırlanan bir adres tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, Çine ilçesi Yolboyu Mahallesi'ndeki ev ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine baskın düzenledi. Aramalarda 6 ton sahte alkol ve 2 adet damıtma sistemi ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.A. (63) hakkında adli süreç başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

