DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.492.299,23 -2,58%

Yeni Yılda Dijital Dönüşüm: Hazine'den e-Defter Uygulaması ve Daha Fazlası

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025'te dijital uygulamalara hız veriyor. e-Defter uygulamasıyla 1 milyon mükellef kapsama girecek.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 10:48
Yeni Yılda Dijital Dönüşüm: Hazine'den e-Defter Uygulaması ve Daha Fazlası

Yeni Yılda Dijital Dönüşüm Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla dijital uygulamalara hız vermeye hazırlanıyor. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin tamamı yeni yılda e-Defter uygulamasına dahil olacak. Böylece, yaklaşık 1 milyon yeni mükellef bu sistemin parçası haline gelecek.

Harç ücretleri dijitalleşiyor

Yurt dışına çıkarken fiziki olarak alınan "harç pulunun" kullanımı sona erecek. Harç ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı ve yetkili bankaların dijital ile mobil uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Mecliste Bütçe Maratonu Tamamlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri 180 saat sürdü. Plan ve Bütçe Komisyonu ise toplamda 235 saat mesai yaptı. En uzun bütçe görüşmesi, 18 Aralık tarihinde gerçekleştirildi ve milletvekilleri 16 saat 26 dakika çalıştı.

Kürsüde İlginç Görüntüler

Bu süreçte patates, deniz ve nehir su örnekleri, kömür karası gibi malzemeler Meclis kürsüsüne taşındı. Bazı milletvekilleri, kış modasını oluşturan kırmızı tonlarını kıyafetlerinde tercih etti.

Hastanelerde ''Her Gebe için Bir Ebe'' Dönemi

Sağlık Bakanlığı'nın son düzenlemeleri doğrultusunda, hastanelerde doğum öncesi tüm aşamalarda ebelerin anne adaylarına bire bir rehberlik ettiği bir uygulama hayata geçiriliyor. Etlik Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağanay Soysal, "Normal doğum süreci, ilaç dışı ağrı yönetimi gibi konularda gebelerimizi bilgilendiriyoruz" dedi.

TCMB’nin Faiz Kararı Bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı faiz kararını açıklamak üzere hazırlık yapıyor. Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

Otomotiv Sektöründe Beklentiler

Otomotiv satışlarının 2023'te rekor seviyeyi yakalaması ön görülüyor. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, yılın ikinci yarısında iyileşme beklediklerini ifade etti.

Alman Şirketlerden Çalışan Çıkarmaları

Alman şirketler, zorlu ekonomik koşullar ve zayıf talep nedeniyle işten çıkarmaları hızlandırdı. Fortune 500 Avrupa listesindeki birçok şirketin 100 binden fazla çalışanı işten çıkaracağı bildirildi.

KOBİ'lere Yeşil Dönüşüm Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOBİ'lere yeşil dönüşüm süreçlerinde mentörlük desteği sunacağını duyurdu. Çözüm ortakları, 31 Ocak 2025'e kadar TÜBİTAK'a niyet beyanlarını sunabilecek.

Yurt Dışında Enerji Yaptırımları ve Suriye

Suriye, yeni yönetiminin enerji yaptırımlarının kaldırılmasını bekliyor. Batı'nın uyguladığı yaptırımlar, enerji tedarikinde zorluklara neden oluyor. Richard Bronze, yaptırımların hafifletilmesi gerektiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan, Türkiye'nin En Soğuk İli Olmaya Aday: Sıcaklık Eksi 23.3 Derece
2
Yeşil Sanayi Destek Programı'ndan 761 İşletmeye 2 Milyar Lira Destek
3
Dışişleri: Magdeburg'daki Saldırıda Yaralanan Türklerin Hayati Tehlikesi Yok
4
Adana'da Üst Geçidi Kullanmadığı İçin 23 Yayaya Cezai İşlem
5
Giresun'da Kayıp Celal Yılmaz'ın Cesedi Derede Bulundu
6
AK Parti Sözcüsü Çelik, Magdeburg'daki Noel Pazarı Saldırısını Kınadı
7
Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı