Yeni Yılda Dijital Dönüşüm: Hazine'den e-Defter Uygulaması ve Daha Fazlası

Yeni Yılda Dijital Dönüşüm Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla dijital uygulamalara hız vermeye hazırlanıyor. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin tamamı yeni yılda e-Defter uygulamasına dahil olacak. Böylece, yaklaşık 1 milyon yeni mükellef bu sistemin parçası haline gelecek.

Harç ücretleri dijitalleşiyor

Yurt dışına çıkarken fiziki olarak alınan "harç pulunun" kullanımı sona erecek. Harç ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı ve yetkili bankaların dijital ile mobil uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Mecliste Bütçe Maratonu Tamamlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri 180 saat sürdü. Plan ve Bütçe Komisyonu ise toplamda 235 saat mesai yaptı. En uzun bütçe görüşmesi, 18 Aralık tarihinde gerçekleştirildi ve milletvekilleri 16 saat 26 dakika çalıştı.

Kürsüde İlginç Görüntüler

Bu süreçte patates, deniz ve nehir su örnekleri, kömür karası gibi malzemeler Meclis kürsüsüne taşındı. Bazı milletvekilleri, kış modasını oluşturan kırmızı tonlarını kıyafetlerinde tercih etti.

Hastanelerde ''Her Gebe için Bir Ebe'' Dönemi

Sağlık Bakanlığı'nın son düzenlemeleri doğrultusunda, hastanelerde doğum öncesi tüm aşamalarda ebelerin anne adaylarına bire bir rehberlik ettiği bir uygulama hayata geçiriliyor. Etlik Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağanay Soysal, "Normal doğum süreci, ilaç dışı ağrı yönetimi gibi konularda gebelerimizi bilgilendiriyoruz" dedi.

TCMB’nin Faiz Kararı Bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı faiz kararını açıklamak üzere hazırlık yapıyor. Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

Otomotiv Sektöründe Beklentiler

Otomotiv satışlarının 2023'te rekor seviyeyi yakalaması ön görülüyor. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, yılın ikinci yarısında iyileşme beklediklerini ifade etti.

Alman Şirketlerden Çalışan Çıkarmaları

Alman şirketler, zorlu ekonomik koşullar ve zayıf talep nedeniyle işten çıkarmaları hızlandırdı. Fortune 500 Avrupa listesindeki birçok şirketin 100 binden fazla çalışanı işten çıkaracağı bildirildi.

KOBİ'lere Yeşil Dönüşüm Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOBİ'lere yeşil dönüşüm süreçlerinde mentörlük desteği sunacağını duyurdu. Çözüm ortakları, 31 Ocak 2025'e kadar TÜBİTAK'a niyet beyanlarını sunabilecek.

Yurt Dışında Enerji Yaptırımları ve Suriye

Suriye, yeni yönetiminin enerji yaptırımlarının kaldırılmasını bekliyor. Batı'nın uyguladığı yaptırımlar, enerji tedarikinde zorluklara neden oluyor. Richard Bronze, yaptırımların hafifletilmesi gerektiğini belirtti.