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Yeniden Refah Partisi'nden D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı İçin Acil Çözüm Çağrısı

Yeniden Refah Partisi'nden Doğan Bekin, D8 Teşkilatı'na gereken önemin verilmesini ve köklü çözümlerin acilen üretilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:10
Yeniden Refah Partisi'nden D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı İçin Acil Çözüm Çağrısı

Yeniden Refah Partili Bekin'den D8 Teşkilatı Üzerine Açıklama

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın önemine dikkat çekti. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Bekin, "D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı konusunda yeni stratejiler ortaya koyabilmek ve Türkiye ile diğer üye ülkelerin saygınlığını önceleyebilecek güven artırıcı, köklü önlemlerin bir an önce ele alınması artık kaçınılmaz bir hal almıştır" dedi.

Müslümanların Var Olma Mücadelesi

Bekin, Gazze Şeridi, Batı Şeria, Suriye, Keşmir, Arakan, Libya ve Irak'ta Müslümanların var olma ve yaşama haklarının ellerinden alınmaya çalıştığını belirtti. "Bu tahakkümcü küresel güç odaklı anlayış, birçok ülkede yeni kırılmalara neden olmaktadır"

D8 Teşkilatının Tarihçesi ve Önemi

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın liderliğinde 15 Haziran 1997'de kurulan D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın, günümüzdeki global sorunlar ve çatışmalar karşısında öneminin arttığını ifade eden Bekin, "Batı'nın kendilerini sömürmesine göz yuman sözde Müslüman yöneticilerin D8 gibi güçlü bir ittifakı hayata geçirmemeleri, küresel yönetişimdeki kaygıları artırmaktadır"

Mısır Zirvesi ve Gelecek Beklentileri

Bekin, "Son olarak Mısır'da gerçekleştirilen D8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde sadece temennilerde bulunulduğunu" belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, bölgesel ve küresel gerçekleri göz ardı etmeden D8 konusunda gerekli adımları atmasını beklediğini ifade etti. Bekin, D8 mimarisi üzerine şekillendirilecek yeni dış politik anlayış ile Türkiye'nin sorunların çözüm merkezi olacağına inandığını kaydetti.

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