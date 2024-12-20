Yeniden Refah Partisi'nden D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı İçin Acil Çözüm Çağrısı

Yeniden Refah Partili Bekin'den D8 Teşkilatı Üzerine Açıklama

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın önemine dikkat çekti. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Bekin, "D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı konusunda yeni stratejiler ortaya koyabilmek ve Türkiye ile diğer üye ülkelerin saygınlığını önceleyebilecek güven artırıcı, köklü önlemlerin bir an önce ele alınması artık kaçınılmaz bir hal almıştır" dedi.

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