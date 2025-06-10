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Yeniden Refah Partisi'nden İsrail'e Sert Tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Akdeniz'deki Madleen gemisine yapılan saldırıyı kınadı ve emekli maaşlarına ilişkin taleplerde bulundu.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 16:54
Yeniden Refah Partisi'nden İsrail'e Sert Tepki

Yeniden Refah Partisi'nden İsrail'e Sert Tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, gündemi değerlendirirken, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine yönelik saldırısına sert ifadelerle tepki gösterdi. Kılıç, "Akdeniz'de seyrüsefer, İsrail'in iznine tabi değildir. İsrail, Akdeniz'in sahibi değildir. Bu saldırı, Akdeniz'e kıyısı bulunan bütün ülkelerin egemenlik haklarına yönelik bir saldırıdır," dedi.

Toplantıda İlk Açıklamalar

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında verdiği mesajlarla dikkat çekti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatına da değinen Kılıç, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

İsrail'e Yönelik Eleştiriler

Suat Kılıç, saldırının sadece gemiye değil, Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerle de doğrudan bir saldırı olduğunu belirtti. "Zorba, katil, mütecaviz İsrail'in devlet terörü, güç kullanarak durdurulmalıdır. İsrail, işgal altında tuttuğu topraklardan güç kullanılarak sökülüp atılmalıdır. Savaşların, işgallerin, istikrarsızlıkların kaynağıdır," ifadelerini kullandı.

Emeklilerin Maaş Talepleri

Kılıç, emeklilerin maaş artışı beklentisini dile getirerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmeden önce kök maaş düzenlemesi yapması gerektiğini savundu. "En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmeli," diyerek emeklilerin ekonomik refahına dikkat çekti.

Kılıç, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinin üretim, istihdam ve verimlilik odaklı olması gerektiğini belirterek, "Üretimi durdurarak, işsizliği artırarak, ekonomiyi finanse etmeyerek enflasyonla mücadele etmenin mümkünatı yoktur," dedi. Ayrıca, kamu işçisinin toplu sözleşme sürecinin acilen ilerlemesini ve ücret artışlarının enflasyonun üzerinde tutulmasını talep etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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