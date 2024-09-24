Yeniden Refah Partisi'nden Üçüncü İttifak Açıklaması

Yeniden Refah Partisi'nden Üçüncü İttifak Önerisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Seçim Tarihi ve İttifakın Oluşumu

Kılıç, "Seçim öne de alınsa, zamanında da yapılsa Yeni Refah Partisi'nin öncülüğünde üçüncü bir ittifakın oluşabileceğini ve bu ittifak sayesinde Türkiye'nin CHP ile AK Parti arasındaki sıkışmışlıktan kurtulabileceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ekonomik Durum ve Erken Seçim İhtiyacı

Kılıç, Türkiye'de açlık sınırının 21 bin liraya ulaştığını ve asgari ücretin 17 bin lira olduğunu belirterek, bu duruma acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. "Türkiye'nin kaynakları harekete geçirilmeli, vatandaşlarımız açlık üzerinde bir gelire ulaşmalıdır,” dedi.

Kılıç, mevcut hükümet yapısıyla devam etmenin mümkün olmadığını savunarak, "Erken seçim gündemi kaçınılmazdır. 2024 sonbaharı veya 2025 ilkbaharının ortak bir mutabakatla erken seçim için uygun olacağı kanaatindeyiz." şeklinde konuştu.

Açıklamalar ve Cevaplar

Suat Kılıç, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun, partisinin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın AK Parti ile yeni bir ittifak süreci hakkında sözleri üzerine Kılıç, "Genel Başkanımız bu konuda son sözü söylemiştir" dedi.

Erbakan'ın, Türkiye'de sağda üçüncü bir ittifakın oluşturulabileceğini belirttiğini hatırlatan Kılıç, "Yeniden Refah Partisi olarak kapılarımız gelecek tekliflere açıktır. Şu ana kadar somut bir işbirliği önerisi almadık ama kapımız her zaman açıktır," sözleriyle tamamladı.