Yenidoğan Çetesi Davasında İkinci Duruşma Gerçekleşti

İstanbul'da devam eden yenidoğan çetesi davasının ikinci duruşmasında avukatlar, mahkeme başkanına itiraz etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:28
Yenidoğan Çetesi Davasında İkinci Duruşma Gerçekleşti

İstanbul'daki Yenidoğan Çetesi Davasında İkinci Duruşma Başladı

İstanbul'da 26'sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı "yenidoğan çetesi" davasının ikinci duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada, sanıkların avukatlarının "reddihakim" ve duruşma savcısının dosyadan el çektirilmesi talepleri üzerine mahkemeye ara verildi.

Duruşmanın Detayları

Duruşmaya, organize suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen duruşmada çok sayıda basın mensubu da yer aldı.

Duruşma, mahkeme başkanının dava dosyasına gelen belgeleri okumasıyla başladı. Daha sonra tutuklu sanık İlker Gönen'in avukatı, duruşma savcısı Kadir Kocakaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafı örnek göstererek, savcının dosyadan el çektirilmesini talep etti. Başka bir sanık avukatı ise mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiği iddiasıyla "reddihakim" talebiyle bulundu.

Davada İddianamenin İçeriği

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir aracılığıyla yürüttüğü ifade ediliyor. İddianamede, suç örgütünün amacı olarak hastaların sağlık durumunu kötü göstererek SGK'dan yüksek ödeme almak olduğu belirtiliyor.

Söz Konusu Suçlamalar

İddianamede, 10 bebeğin ölümü ile ilgili olarak sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Gıyasettin Mert Özdemir'in ise 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıca sanıklar için benzer suçlardan hapis cezası talep edilen toplam 44 sanık da bulunuyor.

Davada, dolandırıcılık yolu ile elde edilen maddi menfaatler nedeniyle de ceza istemleri yer alıyor. Soruşturma kapsamında, İstanbul'da birden fazla özel hastanenin ruhsatı iptal edildi ve tedavi gören bebekler kamu hastanelerine sevk edildi.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada tutuksuz sanıklardan bazılarını tutuklama kararı almıştı. Firari durumda bulunan bazı sanıkların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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