Yenidoğan Çetesinin Hemşirelerinin Etkin Pişmanlık Talepleri

Yenidoğan Çetesi ve Etkin Pişmanlık Talepleri

İstanbul'da, "yenidoğan çetesi" olarak adlandırılan suç şebekesi, bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ifade edildi.

Şüphelilerin İfadeleri

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Dr. Fırat Sarı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirtti. Sarı, Tıp Fakültesinde okuduğu dönemde PKK üyeliğinden cezaevinde yattığını belirterek, "Danışmanlık verdiğimiz hastanelerde tüm prosedürler yasaldır," dedi.

Diğer bir şüpheli Dr. İlker Gönen, suç işlediğini düşünmediğini öne sürerek, "Hakkımda herhangi bir yakalama veya cezai işlem olmamıştır," ifadesini kullandı. 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ise, suçlamaları reddederek etkin pişmanlık talebinde bulundu.

Pişmanlık Belirtileri Gören Hemşireler

Hemşire Hakan Doğukan Taşçı, etkin pişmanlık talebinde bulunarak, Fırat Sarı'nın kendisini usulsüz işlerin içine çektiğini iddia etti. Başka bir hemşire olan Hasan Basri Gök de, Sarı ve Özdemir'in hastanelerden sağlıksız bebek bulma çabalarında bulunduğunu, bunun sonucunda oluşan usulsüzlükleri bildiklerini belirtti.

Gök, Sarı'nın SGK'ya usulsüz raporlar düzenlediğini ve bu süreçte devletin zarara uğratıldığını öne sürdü. Hemşireler, hastanedeki denetimlerin sağlıklı yürütülmediğini, sorumluluğun kendilerine yüklendiğini savundu.

Bu süreç içinde, etkin pişmanlık isteyen şüphelilerin, yaşanan olayların aydınlığa kavuşturulması için ifade vermeye hazırlıklı oldukları gözlemleniyor.