Yenişehir'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 1 Metreye Düştü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu; görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü, sürücüler zorlandı, yetkililer dikkat çağrısı yaptı.