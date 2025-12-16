DOLAR
Yenişehir'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 1 Metreye Düştü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu; görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü, sürücüler zorlandı, yetkililer dikkat çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 22:48
Akşam saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü.

Sisten dolayı sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İlçe merkezinde ve ilçeye bağlı Bursa, İznik, İnegöl ve Bilecik yolları yoğun sisten etkilendi.

Vatandaşlar, uzun zamandır bu ölçekte yoğun sis görmediklerini ifade etti.

