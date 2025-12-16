Yenişehir'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 1 Metreye Düştü
Akşam saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü.
Sisten dolayı sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İlçe merkezinde ve ilçeye bağlı Bursa, İznik, İnegöl ve Bilecik yolları yoğun sisten etkilendi.
Vatandaşlar, uzun zamandır bu ölçekte yoğun sis görmediklerini ifade etti.
YENİŞEHİR’DE GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR