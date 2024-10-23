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Yerebakan'dan Sağlıkta Etik Yasalar İçin Ortak Çalışma Çağrısı

AK Parti Milletvekili Halit Yerebakan, sağlıkta etik uygulamaların güçlendirilmesi için siyasi partilere çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:59
Yerebakan'dan Sağlıkta Etik Yasalar İçin Ortak Çalışma Çağrısı

Yerebakan'dan Sağlıkta Etik Uygulamaların Güçlendirilmesi İçin Çağrı

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, "yenidoğan çetesi" olayına ilişkin üzüntülerini dile getirerek, bu tür olumsuz durumların tekrarlanmaması için tüm siyasi partilere çağrıda bulundu. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu çetenin sadece sağlık sistemine değil, toplumun güvenine de büyük zarar verdiğini ifade etti.

Çeteye Karşı Etik Yasalar Gerekiyor

Yerebakan, "Bu ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için Meclisimizi, tüm siyasi partilerimizle birlikte sağlıkta etik uygulamaları güçlendirecek yasalar üzerinde ortak çalışmaya davet ediyoruz," diye konuştu. Bu tür olayların toplumun değerlerine ve vicdanına bir saldırı olduğunu vurgulayan Yerebakan, insan hayatının kutsallığına dikkati çekti.

Bebeklerimizin Güvenliği İçin Önlemler Alınmalı

Yerebakan, "Bu çeteyi organize edenlerin en ağır şekilde cezalandırılması millete karşı bir borçtur," ifadesini kullanarak, Sağlık ve Adalet bakanlıklarının sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Çetenin ortaya çıkmasını sağlayan denetim mekanizmalarının ve adli süreçlerin kurulmasının gerekliliğine değindi.

Denetim Süreçleri Geliştirilmeli

Yerebakan, vatandaşların, "Bu çete neden daha önce yakalanmadı?" sorusunu sormasına neden olan denetim zayıflıklarına karşı daha güçlü yöntemler geliştirdiklerini kaydetti. "Veriye dayalı denetim süreçlerinin bu alçakça düzeni bozmasını diliyoruz," diyen Yerebakan, 2025 yılından itibaren hayata geçirilecek Yoğun Bakım Yönetim Bilgi Sistemi ile hastaların verilerinin anlık olarak takip edileceğini açıkladı.

Sağlıkta Etik Kuralların Önemi

Yerebakan, sağlık hizmetinin insanlık onurunu koruyan bir alan olduğunu belirterek, "Milletimizin sağlığı, birkaç vicdansızın kurban edebileceği bir ticari alan değildir," şeklinde konuştu. Sağlıkta etik kuralların uygulanmasının sürdürülebilirlik için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, tüm sağlık sektörü aktörlerinin sorumluluğunun artırılması gerektiğini belirtti.

Son olarak, Yerebakan, sağlık alanında etik dışı davranışların önüne geçmek için yasaların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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