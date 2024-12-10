Yerlikaya: Suriyelilerin Gönüllü Dönüşü 1,5-2 Kat Arttı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Önemli Açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyeli sığınmacıların ülkesine gönüllü geri dönüşleri hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya, 2024 yılı itibarıyla aylık ortalama 11 bin Suriyelinin güvenli ve onurlu bir şekilde dönüş yaptığını belirtti. Ani bir şekilde artış gösteren bu sayının, dün öğlene kadar 1,5-2 katına çıktığını ifade etti ve sınır kapılarında hareketliliğin gözlemlendiğini aktardı.

Geri Dönüşlerdeki Hareketlilik

Yerlikaya, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sığınmacılarla ilgili yoğunluk ve başvuru sayıları üzerine yaptığı açıklamada, “Geçici koruma altındaki Suriyelilerde bir iyimserlik var”Suriyelilerin ülkeye dönme hayalleri olduğunu vurguladı.

Günlük Geçiş Kapasitesi Arttı

Bakan Yerlikaya, sınır kapılarında günde 350-400 kişi geçerken; geçişlerin artabileceği göz önünde bulundurularak, geçiş kapasitesinin 15-20 bine çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Suriyelilerin Sayısı ve Adres Güncellemeleri

Yerlikaya, 2016’dan bu yana 737 bin Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü belirtti. Şu anda Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sayısının 2 milyon 936 bin olduğunu vurgulayan Bakan, adres güncellemelerinin tamamlandığını da açıkladı.

Koordineli Çalışmalar Devam Ediyor

Bakan, Suriyelilerin geri dönüşlerini kolaylaştıracak tedbirlerin üzerine çalıştıklarını ve bu konudaki tüm bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı. “Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için gerekli adımları atıyoruz” dedi.