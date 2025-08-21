Yeşilay Kars'tan "Yeşilcandan Mektup Var" Projesi: İlk Mektuplar Çorum'a Gönderildi

Yeşilay Kars Şubesi tarafından hayata geçirilen "Yeşilcandan Mektup Var Projesi" kapsamında çocukların yaz tatilinde yazdıkları ilk mektuplar Çorum'a gönderildi.

Yeşilay Kars Şube Başkanı Gamze İlgar, AA muhabirine, projeyi başlattıklarını ve çocukların ilk mektuplarını yazdıklarını aktardı.

Projenin amacı

"Projenin amacı, çocukların yazılı olarak duygularını ifade etmelerini sağlamak, empati becerilerini geliştirmek ve farklı şehirdeki akranlarıyla güvenli bir şekilde bağ kurmalarını sağlamaktır. Projemiz kapsamında, çocuklar hiç tanımadıkları Yeşilcan arkadaşlarına mektuplar yazarak onları tanımaya çalışacak, yüz yüze görüşmeden arkadaşlık ilişkisi kuracaklardır."

İlgar, günümüzde iletişimin çoğunlukla dijital platformlarda gerçekleşmesinin sosyal beceriler, empati ve hayal kurma yeteneği üzerinde olumsuz etkileri olduğunu, ayrıca farklı illerdeki çocukların kültürel paylaşımlarının sınırlı kaldığına dikkat çekti.

"Projemiz, çocukların yüz yüze gelmeden de güvenli ve samimi bir bağ kurabileceklerini göstermeyi, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Dijitalleşmenin yoğun olduğu, ekran bağımlılığının arttığı çağda, geleneksel bir şekilde mektup yazma alışkanlığının deneyimlenmesiyle birlikte duygusal bağların güçlenmesi, çocukların yazılı ifade becerilerinin gelişmesi, düşüncelerini yaratıcı bir şekilde aktarabilmeleri, projenin bütün illere ulaşılması ve çocukların mektup arkadaşlıklarını devam ettirip güzel dostluklar kurmasını hedeflemekteyiz."

