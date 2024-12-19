Yeşilçam'ın Sevecen Yüzü: Hulusi Kentmen'in Anısına

Hulusi Kentmen: Yeşilçam'ın Babacan İkonu

Türk sinemasının iyi kalpli ve babacan oyuncusu Hulusi Kentmen, 20 Ocak 1912'de Bulgaristan'ın Tırnova şehrinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç eden Kentmen, çocukluğunu İzmit Körfezi'nde geçirdi. Yaşamı boyunca 'Adile Teyze', 'Delisin', 'Ah Nerede', 'Sev Kardeşim' ve 'Sosyete Şakir' gibi 500'e yakın filmde rol alarak, Türk sinemasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Sahne Sevdası İlkokulda Başladı

Kentmen, ilköğrenimini Akçakoca'da tamamladı. Eğitimi sırasında yer aldığı tiyatro etkinlikleri sayesinde sahneye duyduğu aşkı keşfetti. Bu süreçte, "Akçakoca İlkokulu'nda bir tiyatro salonumuz vardı. Birkaç defa orada sahneye çıktım. Bulaştı" diyerek sahne tutkusunun köklerini anlattı.

Deniz Kuvvetleri'nde Başladığı Kariyer

Deniz Astsubay Okulu'nda eğitiminin ardından, Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptı. Askerliği sırasında ilk kez 'Hisse-i Şayia' adlı vodvil oyunuyla sahne aldı. Kentmen'in torunu Melek Kentmen, dedesinin arkadaşlarının tiyatro provalarına katıldığını ve o dönemde sahneye çıkma teklifinin kendisine yapıldığını aktardı.

Ailesi ve Sevgisi

Hulusi Kentmen, 1938'de Refika Kentmen ile evlendi. Çiftin 1942 doğumlu bir oğlu oldu. Refika Kentmen, eşinin canlandırdığı karakterlerdeki gibi sevgi dolu bir insan olduğunu belirterek, “Hulusi, herkes tarafından çok sevilen biridir. 53 senemi vermişim, sevilmez mi?” ifadelerini kullandı.

Sahne Hayatı ve Filmleri

Emekliliğinin ardından kendisini tamamen tiyatro ve sinemaya adayan Kentmen, Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile birçok yerde oyun sergiledi. İlk filmi, 1942 yapımı 'Senede Bir Gün' ile kariyerine başladı. Komiser, esnaf, hakim ve fabrikatör rollerinde kendine yer bulan Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.

Dönemin Ünlü İsimleri ile İşbirliği

Kentmen, Adile Naşit, Münir Özkul, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi dönemin yıldızlarıyla birçok projede birlikte çalıştı. Kentmen, "İyi filmin iyi senaryo ile mümkün olduğunu savunuyorum. Hem komediye hem drama uyum sağlayabiliyorum. Yalnız kötü adam oynayamıyorum" diyerek rol tercihlerini açıkladı.

Keman ve Fotoğrafçılık Aşkı

Hulusi Kentmen, 1978'de 'Yorgun Savaşçı' ve 1985'te 'Acımak' dizilerinde de rol aldı. Aynı zamanda keman çalmayı ve fotoğrafçılığı severek yaptı. 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Kentmen, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Unutulmaz Filmleri

Kentmen'in rol aldığı bazı önemli filmler şunlardır: 'Paranın Gücü', 'Acı Su', 'Donanmanın Gülü', 'Şabancık', 'Ah Bu Ne Dünya', 'Yumurcak', 'Ali Baba Kırk Haramiler' ve daha birçok unutulmaz yapım. Kentmen, Türk sinemasının hafızalarındaki yerini her daim koruyacaktır.