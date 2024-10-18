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Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde Mevsimin İlk Karı Düşmeye Başladı

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü, kayak severleri heyecanlandırdı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:09
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde Mevsimin İlk Karı Düşmeye Başladı

Sivas'ta Kayak Cenneti Yıldız Dağı'na Kar Düştü

Sivas'ın kış turizmi için önemli merkezi olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürdü.

Kayak Merkezinin Özellikleri

Kente 58 kilometre mesafede bulunan Yıldız Dağı, yaklaşık 2.226 ile 1.636 metre yükseklikteki iki telesiyej, 804 metrelik teleski, çeşitli uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile dikkat çekiyor. Ayrıca merkezi ziyaret edenler için otel, kafe ve restoran gibi sosyal alanlar da mevcut.

Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Dışarıda etkinliğini sürdüren soğuk hava, sadece kayak merkezinde değil, kentin merkezinde de hissediliyor. Bu durum, kayak tutkunlarını Yıldız Dağı'na çekmeye devam ediyor.

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü. Kentin kış turizm...

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü. Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda dün akşam başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü. Kentin kış turizm...

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü. Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda dün akşam başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü. Kentin kış turizm...

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü. Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda dün akşam başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

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