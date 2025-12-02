Yılmaz: Bakanlık TÜRSAB'ı Haksız Buldu — Şehitkamil Ücretsiz Gezileri Sürdürecek

Bakanlığın resmi görüşü açıklandı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ücretsiz düzenledikleri gezi programlarının TÜRSAB tarafından engellenmesi üzerine konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na taşıdı. Yılmaz, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde TÜRSAB, tamamen ücretsiz düzenlediğimiz Şanlıurfa gezisini durdurmaya kalktı. O gün de söyledik, bu hizmettir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan resmî görüşümüzü aldık. Bakanlık açıkça belirtti. Kâr amacı gütmeyen belediye gezileri seyahat acenteliği değildir. TÜRSAB’ın denetim ya da engelleme yetkisi yoktur. Biz ne TÜRSAB’ın bağlı kuruluşuyuz ne rakibiyiz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, tek davalarının millete hizmet olduğunu vurgulayarak, Şehitkamil Belediyesi olarak vatandaşları gezdirmeye devam edeceğiz dedi.

