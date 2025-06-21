YKS'ye Son Anda Yetişen Öğrenciden Jandarmaya Teşekkür

Samsun'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek olan Sabriye Karagüdekoğlu, kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Bu durum, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde son anda çözüldü.

Havza Meslek Yüksekokulu'nda sınava girecek olan Karagüdekoğlu, evini arayarak jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekibi, Memduhiye Mahallesi'ndeki evine hızla ulaşarak kimliğini almasına yardımcı oldu.

Sınava yetiştikten sonra, jandarma trafik ekibine duyduğu minneti dile getiren Karagüdekoğlu, "Ekip ile 5 dakika gibi bir sürede evden kimliğimi alıp geldik ve sınava yetiştim. Çok mutlu oldum. Eğer yetişemeseydim bir sene daha bekleyecektim, bu benim için zor olacaktı. Kendilerine teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Samsun'da kimliğini evde unuttuğu için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) jandarma tarafından yetiştirilen öğrenci, ekibe teşekkür etti.