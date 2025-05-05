Yozgat'ta 05.05.2025 Nikah Gününde Yoğunluk Oluştu

Yozgat'ta Anlamlı Bir Evlilik Tarihi: 05.05.2025

Yozgat'ta, çiftlerin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025'i seçmeleri, nikah dairelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Evlilik tarihlerini kolay hatırlanabilir ve anlamlı bir günde planlamak isteyen birçok çift, aylar öncesinden randevu alarak nikah işlemlerini bu tarihe göre ayarladı.

14 Çift, Aynı Gün Evlendi

05.05.2025 tarihinde randevu alan toplamda 14 çift, nikah salonunda sırayla evliliklerine adım attı. Nikah töreni sonrasında, mutluluklarını dile getiren çiftler, özel bir tarihte evlenmeyi tercih ettiklerini ifade etti.

Çiftlerin Duyguları

Damat Kadir Altındiş, bu günü hayatlarının en anlamlı ve mutlu günü olarak görmek istediklerini belirtti. Üç ay öncesinden başvuruda bulunduklarını ve nikah saatini 17.00'ye denk getirmek istediklerini, ancak saat konusunda tutturamadıklarını anlattı. Kadir, "Çok mutluyuz, artık bir yuvamız var," dedi.

Gelin Tuğba Altındiş ise bu tarihi daha anlamlı hale getirmek için tercih ettiklerini belirtti. Nikah masasına oturan diğer bir çift olan Zafer ve Ceren Uçar da, kendileri için özel olan bu tarihi seçmelerinin nedenini, aile cüzdanlarını 17.00'de imzalayarak bu günü daha anlamlı kılmak istemelerine bağladı.

Yozgat'ta çok sayıda çiftin nikah günü olarak, 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Damat Kadir Altındiş, hayatlarının en anlamlı, en mutlu gününün tarih olarak da güzel ve unutulmaz olmasını istediklerini belirterek "Bunun için müstakbel eşimle birlikte 3 ay öncesinden başvuruda bulunduk. Nikah saatini de 17.00'ye denk getirmek istedik ama saati tutturamasak da evlendik. Çok mutluyuz, artık bir yuvamız var." ifadelerini kullandı. Gelin Tuğba Altındiş de bugünü daha anlamlı hale getirmek için bu tarihi seçtiklerini söyledi.

Yozgat'ta çok sayıda çiftin nikah günü olarak, 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Damat Kadir Altındiş, hayatlarının en anlamlı, en mutlu gününün tarih olarak da güzel ve unutulmaz olmasını istediklerini belirterek "Bunun için müstakbel eşimle birlikte 3 ay öncesinden başvuruda bulunduk. Nikah saatini de 17.00'ye denk getirmek istedik ama saati tutturamasak da evlendik. Çok mutluyuz, artık bir yuvamız var." ifadelerini kullandı. Gelin Tuğba Altındiş de bugünü daha anlamlı hale getirmek için bu tarihi seçtiklerini söyledi.