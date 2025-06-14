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Yozgat’ta 18 Yılda 216 Bin Kınalı Keklik Üretimi Gerçekleşti

Yozgat’ta 2007'den bu yana 216 bin kınalı keklik üretildi. Doğa dengesine katkı sağlamak için bu yıl 7 bin 500 keklik doğaya salınacak.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 11:27
Yozgat’ta 18 Yılda 216 Bin Kınalı Keklik Üretimi Gerçekleşti

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 2007 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'nda bugüne kadar 216 bin kınalı keklik üretildiğini açıkladı.

Yozgat'taki istasyonu ziyaret eden Özkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez'den bilgi aldı. Yapılan açıklamalarda, üretilen kekliklerin doğal dengenin korunması amacıyla birçok ilde doğaya salındığı belirtildi.

Özkan, Yozgat genelinde şimdiye kadar 31 bin kekliğin doğaya bırakıldığını ifade etti. “Bir hafta içerisinde 1000 kekliği daha Yozgat doğasına salıvereceğiz.” diyen Özkan, popülasyonun çoğalması ve doğal dengenin korunması açısından herkesi bu sürece katkı sağlamaya çağırdı.

Kaçak avcılığın önüne geçmek için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, doğal dengenin korunmasında **kınalı keklik** türünün önemine dikkati çekti. “Bu yıl elimizde doğaya salınacak 7 bin 500 kınalı keklik bulunmakta. Bunlar belirlenen diğer illere sırasıyla sevk edilecek.” ifadelerini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2007'de Yozgat'ta kurulan Çalatlı Keklik Üretim...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2007'de Yozgat'ta kurulan Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'nda bugüne kadar 216 bin kınalı keklik üretildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2007'de Yozgat'ta kurulan Çalatlı Keklik Üretim...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2007'de Yozgat'ta kurulan Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'nda bugüne kadar 216 bin kınalı keklik üretildi.

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