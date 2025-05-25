Yozgat'ta Cip ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. M.A. yönetimindeki 66 DD 388 plakalı cip, Delice köyü mevkisinde P.Y. idaresindeki 06 EDR 352 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası hızlı bir şekilde jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Kazada yaralanan sürücülerle birlikte araçlarda bulunan B.D, D.D, A.D ve N.A hemen sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.