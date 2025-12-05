Yozgat’ta Emirci Sultan Sempozyumu: Kentin Tarihi Birikimi Öne Çıktı

Yozgat’ta düzenlenen Emirci Sultan Sempozyumu, Hoca Ahmet Yesevi bağlantılı Emirci Sultan’ın tarihi ve kültürel mirasını ve kentin birikimini gündeme taşıdı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:26
Sempozyum ve katılımcılar

Sempozyum, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı katkılarıyla sürdürülen "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan Yesevi Yolu ve Mirası" panelleri kapsamında gerçekleştirildi.

Yozgat Büyük Sinema Salonu’ndaki sempozyuma Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, il protokolü, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Sadullah Gülten, "Türk dünyasında en önemli, ön plana çıkmış kişilerin başında bildiğiniz gibi Hoca Ahmet Yesevi gelmekte. Hoca Ahmet Yesevi, doğduğu topraklardan bütün Türk dünyasını etkileyebilecek halifeler yetiştirmiş ve onları dünyanın dört bir tarafına göndermiştir. Türkistan’da, Kazakistan’da, Kırgısiztan’da, Azerbaycan’da ve diğer Türk dünyasında olduğu gibi aynı şekilde Anadolu’nun bağrında da kendisine bağlı halifeler bulunmaktadır. Çok az bilinse bile bugün Yozgat’ta Osmanpaşa köyünde ‘Emirci, Emirçe, Emir-i Çin’ olarak bilinen Emirci Sultan, menkıbeler ve geleneksel rivayetler üzerinden Hoca Ahmet Yesevi’ye bağlanmakta ve onun dergahında yetiştikten sonra Anadolu’ya gelip hem Anadolu’nun Türkleşmesini hem de İslamlaşmasını sağlayan bir gönül eri olarak ortaya çıkmaktadır" dedi.

Programda alanında uzman akademisyenler tarafından Emirci Sultan’ın hayatı, ilmi yönü ve kültürel mirası ele alındı.

