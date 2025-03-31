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Yozgat’ta İki Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen araç kazasında 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:28
Yozgat’ta İki Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın detayları ise şöyle;

C.B.'nin kullandığı 06 BPF 538 plakalı otomobil, Yerköy-Yozgat kara yolu Aşağı Elmahacılı köyü mevkisinde, M.Ü. yönetimindeki 35 EC 6646 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler ve diğer yolcular yaralandı. Yaralılar arasında S.Ç.B, Ç.B. ve S.T. de bulunuyor.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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