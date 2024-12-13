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Yozgat'ta Jandarma Komutanı Köpek Yavrusunu Kalp Masajıyla Hayata Döndürdü

Yozgat'ta jandarma komutanı, donmak üzere olan bir köpek yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle kurtardı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:02
Yozgat'ta Jandarma Komutanı Köpek Yavrusunu Kalp Masajıyla Hayata Döndürdü

Yozgat'ta Duygusal Anlar

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, ilçe jandarma komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Haluk Aktan, soğuk havada donmak üzere olan bir köpek yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürdü.

Bir Yavru Köpeğin Kurtuluş Hikayesi

Aktan, sokakta sık sık beslediği sahipsiz köpeklerden birinin yavrusunun donmak üzere olduğunu fark etti. Yavru köpeğin hayatını kurtarma çabası, ilçe jandarma komutanlığına kadar giden olaylar zincirini başlattı.

Köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs uygulayan Aktan, kısa sürede yavrunun hayata dönmesini sağladı. Bu anların görüntüleri ise sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.

Barınak ve Sahiplenme Süreci

Hayata döndürdüğü yavru köpek, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü ve burada bir süre bakıtı. Yavru köpek, sonunda "Nefes" adıyla yeni bir aileye kavuşarak sahiplendirildi.

Bu olay, sadece bir hayvan kurtarma hikayesi değil, aynı zamanda toplumda hayvan sevgisinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Yozgat'ta Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Haluk Aktan, soğuktan donmak...

Yozgat'ta Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Haluk Aktan, soğuktan donmak üzere olan köpek yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle ölümden kurtardı.

Yozgat'ta Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Haluk Aktan, soğuktan donmak...

Yozgat'ta Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Haluk Aktan, soğuktan donmak üzere olan köpek yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle ölümden kurtardı.

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