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Yozgat'ta Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü, sürücülere uyarılar yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:43
Yozgat'ta Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor

Yozgat'ta Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

Yozgat’ta soğuk hava ve kar yağışı, kentin üzerini beyaz örtüyle kapladı. Mevsim normallerindeki sıcaklıklardan sonra gece aniden düşen sıcaklıklar ile birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı.

Traffikte Zorluk ve Buzlanma Olayları

Caddeler ve sokaklar karla kaplanırken, sürücülerin trafikteki ilerleyişleri de zorlaştı. Özellikle Kent Park mevkisinde yaşanan buzlanma, bazı araçların kayarak kazalara sebep olmasına neden oldu.

Kar Temizleme Çalışmaları ve Uyarılar

Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgesinde kar temizleme çalışmaları başlattı. Ayrıca, Valilik yetkilileri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yaptı.

Çamlık Milli Parkı'nda Görsel Şölen

Kar yağışı sonrası Çamlık Milli Parkı muhteşem bir manzara sunuyor. Vatandaşlardan Yusuf Şen, kar yağdığında parkın daha güzel olduğunu belirterek, "10 yıldır yaz kış buraya geliyorum. Nisanda kar yağması beni şaşırttı ama umarım daha çok yağar," ifadelerini kullandı.

Yozgat'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Kentte bir süredir mevsim normallerinde...

Yozgat'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, gece yerini kar ve soğuk havaya bıraktı. Kar yağışıyla kentte cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü.

Yozgat'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Kentte bir süredir mevsim normallerinde...

Yozgat'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, gece yerini kar ve soğuk havaya bıraktı. Kar yağışıyla kentte cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü.

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