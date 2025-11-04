Yozgat'ta Motosiklet Tutkunları Haftalık Turlarla Kenti Tanıtıyor

Yozgat'ta motosiklet tutkunları haftalık toplu sürüşlerle şehir içi ve dışını gezerek kentin turistik noktalarını tanıtıyor, dostluk ve motosiklet kültürünü güçlendiriyor.

Yozgat'ta farklı yaş gruplarından oluşan motosiklet sevdalıları, her hafta düzenli olarak toplu sürüş etkinlikleri gerçekleştiriyor. Kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen ekip, motosiklet kültürünü yaygınlaştırmayı ve dostluk-kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Saraykent ilçesi Millet Bahçesi'nde toplanan ekip, ilçede tur atarak ilçe sakinlerinin takdirini topladı.

Katılımcıların söylemleri

Motosiklet tutkusunu ailesinden aldığını belirten Esra Alan, "Küçüklükten beri kullanıyorum ama son dört yıldır aktif olarak kullanıyorum. Her hafta bir etkinliğimiz var, toplu sürüşlerimiz var. Haftalık düzenli olarak toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Şehirlerarası sürüşler yapıyoruz hep birlikte. Yozgat’ta özellikle Sorgun’da kadın motorcuları halkımız pek benimsemiyordu işini açıkçası. Bunu kırdığımı düşünüyorum. Ben aktif olarak kullanmaya başladıktan sonra birçok genç kızımızın daha sonrasında motorlarla sürüşe çıktığını gördüm. Bunun için de çok mutluyum. Yollarını ve önlerini açmışız" dedi.

Motosikletin doğru kullanıldığında güvenli bir araç olduğunu belirten Mehmet Kültüroğlu ise, "Motosikleti güvenli sürmemiz lazım. Normal şartlarda motosikletin herhangi bir zararı yok. Motosikletin üzerine biniciler tehlikeli. Motosikleti güvenli şekilde sürüp ekipmanlara dikkat ederek kullanır trafikte saygılı olursak kaza da olmaz ve keyifli sürüşler, uzun yıllar birlikte sürme fırsatımız olur. Bizim işaretimiz sevgi, saygı, sadakat" diye konuştu.

Her hafta farklı bir rota çizen motosiklet tutkunları, kentin doğal ve tarihi güzelliklerini ön plana çıkarmayı sürdürüyor.

