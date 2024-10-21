YSK Üyeliğine Celal Albay Atandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçilen Celal Albay, yemin ederek resmi görevine başladı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi olan Albay için özel bir yemin töreni düzenlendi.

Tören Detayları

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimlerin ardından, Celal Albay'ın YSK üyeliğine seçilmesi dolayısıyla YSK binasında bir tören düzenlendi. Törene, YSK Başkanı Ahmet Yener, kurulun diğer üyeleri ve siyasi partilerin YSK temsilcileri katılım gösterdi.

Başkan Yener'in Açıklamaları

Törende bir konuşma yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, Feyzi Eroğlu’nun emekli olması sebebiyle yapılan seçimlerde Celal Albay'ın YSK üyeliğine seçildiğini belirtti. Yener, seçim sonucunun ülke için hayırlı olmasını dileyerek, Albay’a yeni görevinde başarılar temennisinde bulundu.

Göreve Başlama

Yemin ederek görevine başlayan Celal Albay, YSK üyeliği süresince tarafsızlık ve adalet ilkeleri doğrultusunda çalışacağına dair söz verdi.