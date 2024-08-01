Yüksek Askeri Şura Kararları: 31 General ve Amiralin Emekliliği

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısında Önemli Kararlar Alındı

31 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında, 31 general ve amiral emekliliğe ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, askeri personelin durumu değerlendirildi.

Emeklilik Detayları

Toplantı sonucunda, 2 general yaş haddi sebebiyle 1 Eylül'den itibaren emekli olurken, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren emekliye sevk edildi.

Atama ve Emeklilik Listesi

Toplantıda alınan kararlarla birlikte birkaç önemli isim kadrosuzluk nedeniyle emekliliklerine ayrıldı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı : Orgeneral Ali Sivri, Tuğgeneraller Mustafa Cüneyt Arıkan, Berat Acar, Halil Ünver, Ahmet Atilla Dündar, Emin Mehmet Terzioğlu, Serdar Gümüşhan, Erhan Akgül, Erdoğan Koçoğlu, Şenol Çetin, Mahmut Büyükcingi, Numan Yöner, Esat Mahmut Yılmaz

: Orgeneral Ali Sivri, Tuğgeneraller Mustafa Cüneyt Arıkan, Berat Acar, Halil Ünver, Ahmet Atilla Dündar, Emin Mehmet Terzioğlu, Serdar Gümüşhan, Erhan Akgül, Erdoğan Koçoğlu, Şenol Çetin, Mahmut Büyükcingi, Numan Yöner, Esat Mahmut Yılmaz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı : Tuğamiraller Ercan Kireçtepe, İbrahim Kurtuluş Sevinç, Murat Fırat, Nilüfen Çotuk, Mustafa Saygılı, Erdinç Altıner, Yusuf Akyüz, Fatih Sezal, Niyazi Uğur

: Tuğamiraller Ercan Kireçtepe, İbrahim Kurtuluş Sevinç, Murat Fırat, Nilüfen Çotuk, Mustafa Saygılı, Erdinç Altıner, Yusuf Akyüz, Fatih Sezal, Niyazi Uğur Hava Kuvvetleri Komutanlığı: Tümgeneral Göksel Kahya, Tuğgeneraller Gürhan Ergürhan, Ali Öztürk, Doğan Mart, Haldun Taşan, Önder Şensöz, Ömer Nafiz Gülmezoğlu

Alınan kararlara ilişkin detaylar Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde de yayımlandı. Askeri kadroda yaşanan bu değişikliklerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısına etkileri merak ediliyor.