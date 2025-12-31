DOLAR
Yüksekova'da Mevsimsel Grip Artışı: Acil Servislerde Yoğunluk

Yüksekova'da mevsim geçişiyle artan gribal enfeksiyonlar acil servisleri doldurdu; Uzman Dr. Nurdan Özlü aile hekimlerine başvurulmasını ve korunma önlemlerini önerdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:58
Yüksekova'da mevsimsel grip artışı acil servislerde yoğunluk

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mevsim geçişiyle birlikte artan gribal enfeksiyon vakaları, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa yol açtı. İlçe genelinde etkili olan soğuk hava dalgası üst solunum yolu şikayetlerini artırdı.

Uzman uyarısı: İlk başvuru aile hekimleri olmalı

Uzman Dr. Nurdan Özlü, gribal semptomlar gösteren hastaların acil servisleri meşgul etmemesi gerektiğini vurguladı. Dr. Özlü, "Mevsim geçişiyle beraber gribal hastalıklarda ciddi bir artış mevcut. Bu durum gerek acil servislerde gerekse polikliniklerde yoğunluğa neden oluyor. Ancak gribal enfeksiyon durumunda ilk başvurulacak yer aile sağlığı merkezleri olmalıdır. Aile hekimleri, hastaların kronik geçmişini en iyi bilen hekimlerdir. Acil servislerdeki yoğunluk, durumu gerçekten kritik olan hastaların müdahale sürecini aksatabiliyor" dedi.

Belirtiler arasında ateş, burun akıntısı ve öksürük bulunduğunu hatırlatan Özlü, önceliğin aile hekimleri olması gerektiğini söyledi.

Okullar, risk grupları ve önlemler

Özlü, hastalığın yayılmasını önlemek için okul ve kalabalık ortamlara dikkat çekti: "Semptom gösteren çocukların ya maske takarak okula gönderilmesi ya da tam iyileşme sağlanana kadar evde istirahat etmesi gerekiyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalığı olanlar kalabalık ortamlardan uzak durmalı".

Tedavi ve hizmet saatleri

Acil serviste yapılan anlık müdahalelerin geçici rahatlama sağladığını belirten Özlü, asıl tedavinin evde istirahat, bol sıvı tüketimi, C vitamini takviyesi ve ortamın havalandırılması olduğunu söyledi.

Uzmanlar ayrıca ASM’lerin sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında hizmet verdiğini hatırlatarak, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşabilmesi için bu saat dilimlerini değerlendirmelerini tavsiye etti.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

