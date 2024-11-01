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Yunanistan, Almanya'dan Savaş Tazminatı Talep Ediyor

Yunanistan, İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı kayıplar için Almanya'dan tazminat talep etmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:05
Yunanistan, Almanya'dan Savaş Tazminatı Talep Ediyor

Yunanistan, Savaş Zararları İçin Tazminat İstiyor

Yunanistan, 2. Dünya Savaşı sırasında uğradığı zararlar için Almanya'dan tazminat talep ediyor. Selanik Üniversitesi'nde görevli tarih profesörü Stratos Dordanas, Yunanistan'ın bu talebinin arka planını değerlendirdi.

Almanya'nın İşgali ve Sonrası

İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın işgali altında kalan Yunanistan, 400 binin üzerinde vatandaşının ölümüne neden olan bu travmanın üstesinden gelmek için tazminat talep ediyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Yunanistan'a yaptığı ziyaret sırasında bu konuyu gündeme getirdi.

Dordanas, Yunanistan'ın işgale 6 Nisan 1941'de maruz kaldığını hatırlatarak bu tarihin modern Yunan tarihi için kritik bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

Kayıplar ve Maddi Hasar

Yunanistan, savaşın ilk yılında 150 binden fazla insanın açlıktan hayatını kaybettiğini ve birçok köyün yıkıldığını belirtiyor. Ayrıca, savaş sürecinde yaklaşık 60 bin Yunan Yahudisi de yaşamını yitirdi.

Tazminat Talepleri ve Hükümet Yanıtı

Dordanas, Yunanistan'ın Almanya'dan savaş tazminatı alması gerektiğini savunarak, bunun sadece malî bir yükümlülük değil, aynı zamanda etik bir borç olduğunu ifade etti. Yunan Meclisi, Nisan 2019'da Almanya'dan tazminat talep edilmesine ilişkin bir önergeyi onayladı. Ancak Almanya, konuyu kapandığı yönünde bir tutum sergiliyor.

Sonuç olarak, Yunanistan ve Almanya arasındaki tarihi travma, iki ülkenin müttefiklik ilişkilerini de etkileyen bir sorun olmaya devam ediyor.

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