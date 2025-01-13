Yunanistan, Bahçeköy Sınır Kapısını Yenileyecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Bahçeköy (Kipi) Sınır Kapısı'nın yenileme çalışmalarının bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

Miçotakis, projenin 12,9 milyon avro bütçeyle gerçekleştirileceğini belirterek, yenileme çalışmaları sayesinde araç geçiş sürelerinin yüzde 75 oranında kısaltılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Bahçeköy Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağına dikkat çeken Miçotakis, "Bu proje, araç geçişlerini hızlandırarak hem ticari taşımacılığı hem de turizmi önemli ölçüde kolaylaştıracak. Bunun yanı sıra Bahçeköy'den sonra, Çörekköy (Kastanies) ve diğer kara sınır kapılarımızda da benzer çalışmalar gerçekleştirilecek. Yıllar sonra ilk kez, tüm merkezi sınır kapılarında kapsamlı bir yenileme yapılacak." ifadelerini kullandı.

Projenin, gümrük kontrollerini daha etkili hale getireceğini aktaran Miçotakis, modernizasyonun ekonomik ve turistik anlamda Yunanistan'a ciddi katkılar sağlamasının beklendiğini kaydetti.