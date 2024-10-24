Yunanistan'da Deniz Yolunda Grev Uzatıldı

Yunanistan'da Deniz Ulaşımında Grev Süreci

Yunanistan'da deniz yolu ulaşımını etkileyen grev, çalışanların talepleri doğrultusunda 22 ve 23 Ekim tarihlerinde başlatılan 48 saatlik eylemin ardından, 48 saat daha uzatıldı. Panhelenik Denizcilik Federasyonu (PNO) tarafından yapılan açıklamada, deniz yolu ulaşımının bu çerçevede gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Ulaşımda Aksamalar

Grev nedeniyle tüm gemilerin limanlara demirlemesi ve deniz yolu ulaşımının durması, yolcuları ve taşımacılığı olumsuz yönde etkiledi. Önceki grevde olduğu gibi, bu yeni uzatma sırasında da deniz seferleri iptal oldu.

Çalışanların Talepleri

Deniz yolu çalışanları, maaşlarında yüzde 23'lük bir artış yapılmasını ve sefer takvimlerinin yeniden düzenlenmesini talep ediyorlar. Bu taleplerin karşılanmaması durumunda grevlerin sürmesi bekleniyor.