Yunanistan'da Koyun-Keçi Vebası Nedeniyle Yeni Tedbirler Alındı

Yunanistan'da Koyun-Keçi Vebası Salgını Yayılıyor

Yunanistan'da hızla yayılan koyun-keçi vebası (PPR) nedeniyle önemli tedbirler alındı. Bu kapsamda, küçükbaş hayvancılığı tehdit eden bu virüs yüzünden koyun ve keçilerin kesimi ile üreme amacıyla başka bölgelere taşınması yasaklandı.

Tedbirler Genişletiliyor

Ulusal basında yer alan haberlere göre, salgının ilk görüldüğü Orta Yunanistan'ın bazı bölgelerinde alınan önlemler genişletildi. Koyun ve keçilerin kesimi ile taşınmasının yasaklanması, hayvanların sağlık durumunu koruma amacı taşıyor.

Teselya Bölgesindeki Durum

Teselya bölgesinde bu süreçte yaklaşık 7 bin hayvanın itlaf edildiği ve 1200 hayvanın daha itlaf edilmesi planlandığı bildirildi. Ayrıca, başkent Atina'da bulunan bir hayvancılık işletmesinde de virüs tespit edildi.

Yetkililer, bu salgının yayılmasını önlemek için gerekli tüm adımları atmaya devam ediyor.