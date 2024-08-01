Yunanistan'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Yunanistan'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yakınlarındaki Koropi bölgesinde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale yapıldığı bildirildi.

Yangına Müdahale Ekipleri

Öğle saatlerinde başlayan yangına, 85 itfaiyeci, 25 itfaiye aracı, 2 uçak ve 5 helikopter ile müdahalede bulunulmakta. Bu yoğun çaba, yangının yayılmasını önlemek için sürdürülmektedir.

Eğriboz Yarımadası Güncel Durumu

Öte yandan, Eğriboz Yarımadası'nda önceki gün başlayan başka bir orman yangınının ise kontrol altına alındığı bilgisi verildi.

Yüksek Yangın Riski Uyarısı

Yetkililer, bugün için "çok yüksek yangın riski" bulunduğunu belirttiği Eğriboz, Attiki, Korint ve Argolida bölgelerinde yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.