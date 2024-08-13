Yunanistan'dan Denize Terk Edilen Göçmenler Türk Botuyla Kurtarıldı

Yunanistan'dan Gelen Tehlikeli Olay

Yunanistan, düzensiz göçmenleri deniz ortasında terk etti. Bu durum, Türk Sahil Güvenlik botunun zamanında müdahalesiyle sona erdi.

Olayın Ayrıntıları

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA'nın 9 Ağustos'ta gerçekleştirdiği keşif sırasında önemli bir görüntü elde etti. Görüntülerde, Yunan sahil güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzeydoğusundaki Kuşadası Kadınlar Denizi'nde düzensiz göçmenleri iki can salına bıraktığı anlar kaydedildi. Kurtarma Operasyonu

Düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik botunun hızlı bir şekilde olay yerine gelmesiyle kurtarıldı. Türkiye, uluslararası sularda bu tür olaylarda sorumluluk alarak insan hayatını koruma görevini yerine getirmiştir.