Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yunanistan'dan Denize Terk Edilen Göçmenler Türk Botuyla Kurtarıldı

Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenler, Türk Sahil Güvenlik botuyla güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:35
Yunanistan'dan Denize Terk Edilen Göçmenler Türk Botuyla Kurtarıldı

Yunanistan'dan Gelen Tehlikeli Olay

Yunanistan, düzensiz göçmenleri deniz ortasında terk etti. Bu durum, Türk Sahil Güvenlik botunun zamanında müdahalesiyle sona erdi.

Olayın Ayrıntıları

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA'nın 9 Ağustos'ta gerçekleştirdiği keşif sırasında önemli bir görüntü elde etti. Görüntülerde, Yunan sahil güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzeydoğusundaki Kuşadası Kadınlar Denizi'nde düzensiz göçmenleri iki can salına bıraktığı anlar kaydedildi. Kurtarma Operasyonu

Düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik botunun hızlı bir şekilde olay yerine gelmesiyle kurtarıldı. Türkiye, uluslararası sularda bu tür olaylarda sorumluluk alarak insan hayatını koruma görevini yerine getirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak