Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'da Türk Kültür Ayı Etkinliklerine İmza Attı

Yunus Emre Enstitüsü'nden Romanya'da Kültürel Dönüşüm

Türk kültürünü uluslararası alanda yayma hedefiyle hareket eden Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya Parlamento Sarayı'nda düzenlediği "Türk Kültür Ayı" etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Etkinliklerin açılışı, Romanya Parlamento Sarayı'nın Constantin Brancusi Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Açılışta Buluştu

Açılış törenine, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Kazakistan'ın Bükreş Büyükelçisi Ali Yerlik, çeşitli bakanlık temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Türk Kültürünün Önemi Vurgulandı

Törende Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Altan, iki ülke arasındaki ekonomik, askeri ve sosyokültürel ilişkilerin önemine dikkat çekti. Romanyalıların Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatına sahip olduğunu belirtti. YEE Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız ise, "Kadim Türk kültürü paylaşmayı, sevgi ve saygıyı öğütler. Biz de bu değerleri etkinliklerimizle aktaracağız" dedi.

Etkinlik Programı ve Tanıtımlar

Açılışın ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle "Türk Kültür Ayı" etkinlikleri resmen başlamış oldu. Bu ay boyunca, Parlamento binasında Türk mutfağı, ebru sanatı, seramik, cam üfleme, ipek kozasından lale yapımı gibi çeşitli geleneksel Türk sanatları tanıtılacak. Ayrıca farklı atölye çalışmaları düzenlenip, geleneksel Türk sanatları ile ilgili sergiler açılacak.

Her Gün Farklı Bir Deneyim

Romanyalılar ve Romanya’da yaşayan Türk vatandaşları, bu etkinlik sayesinde geleneksel Türk sanatlarını yakından tanıma fırsatı bulacak. Ayrıca ilgi duydukları alanlarda atölyelere katılıp yeteneklerini geliştirme imkanı edinecekler. Eylül boyunca, her gün farklı bir atölye çalışması ve karma sergiler, katılımcıları bekliyor.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya Parlamento Sarayı'nda organize ettiği "Türk Kültür Ayı" etkinliklerine başladı. "Türk Kültür Ayı"nın açılış töreni, Romanya Parlamento Sarayı'nın Constantin Brancusi Sergi Salonu'nda yapıldı. Program kapsamında halk oyunu gösterileri sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya Parlamento Sarayı'nda organize ettiği "Türk Kültür Ayı" etkinliklerine başladı. "Türk Kültür Ayı"nın açılış töreni, Romanya Parlamento Sarayı'nın Constantin Brancusi Sergi Salonu'nda yapıldı. Program kapsamında halk oyunu gösterileri sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya Parlamento Sarayı'nda organize ettiği "Türk Kültür Ayı" etkinliklerine başladı. "Türk Kültür Ayı"nın açılış töreni, Romanya Parlamento Sarayı'nın Constantin Brancusi Sergi Salonu'nda yapıldı. Program kapsamında halk oyunu gösterileri sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya Parlamento Sarayı'nda organize ettiği "Türk Kültür Ayı" etkinliklerine başladı. "Türk Kültür Ayı"nın açılış töreni, Romanya Parlamento Sarayı'nın Constantin Brancusi Sergi Salonu'nda yapıldı. Program kapsamında halk oyunu gösterileri sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya Parlamento Sarayı'nda organize ettiği "Türk Kültür Ayı" etkinliklerine başladı. "Türk Kültür Ayı"nın açılış töreni, Romanya Parlamento Sarayı'nın Constantin Brancusi Sergi Salonu'nda yapıldı. Program kapsamında halk oyunu gösterileri sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya Parlamento Sarayı'nda organize ettiği "Türk Kültür Ayı" etkinliklerine başladı. "Türk Kültür Ayı"nın açılış töreni, Romanya Parlamento Sarayı'nın Constantin Brancusi Sergi Salonu'nda yapıldı. Program kapsamında halk oyunu gösterileri sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya Parlamento Sarayı'nda organize ettiği "Türk Kültür Ayı" etkinliklerine başladı. "Türk Kültür Ayı"nın açılış töreni, Romanya Parlamento Sarayı'nın Constantin Brancusi Sergi Salonu'nda yapıldı. Program kapsamında halk oyunu gösterileri sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya Parlamento Sarayı'nda organize ettiği "Türk Kültür Ayı" etkinliklerine başladı. "Türk Kültür Ayı"nın açılış töreni, Romanya Parlamento Sarayı'nın Constantin Brancusi Sergi Salonu'nda yapıldı. Program kapsamında halk oyunu gösterileri sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya Parlamento Sarayı'nda organize ettiği "Türk Kültür Ayı" etkinliklerine başladı. "Türk Kültür Ayı"nın açılış töreni, Romanya Parlamento Sarayı'nın Constantin Brancusi Sergi Salonu'nda yapıldı. Program kapsamında halk oyunu gösterileri sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya Parlamento Sarayı'nda organize ettiği "Türk Kültür Ayı" etkinliklerine başladı. "Türk Kültür Ayı"nın açılış töreni, Romanya Parlamento Sarayı'nın Constantin Brancusi Sergi Salonu'nda yapıldı. Program kapsamında halk oyunu gösterileri sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya Parlamento Sarayı'nda organize ettiği "Türk Kültür Ayı" etkinliklerine başladı. "Türk Kültür Ayı"nın açılış töreni, Romanya Parlamento Sarayı'nın Constantin Brancusi Sergi Salonu'nda yapıldı. Program kapsamında halk oyunu gösterileri sunuldu.