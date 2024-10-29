Yunus Timinde Kaza: İki Polis Yaralandı

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, gösteri yapan Yunus timinden bir polisin kullandığı motosikletin yoldaki iki polis memuruna çarpması sonucu iki polis yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yunus timi motosikletli ekipleri etkinlik kapsamında gösteri gerçekleştirmekteydi. Bu esnada, motosiklet sürücüsü polis, manevra yaparken alanda güvenlik önlemi alan polis memurlarına çarptı.

Yaralı Polisler Hastaneye Kaldırıldı

Çarpmanın ardından yaralanan iki polis memuru, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan polislerin durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaza Anı Kamerada

Motosikletin polislere çarpma anı, olaya tanıklık eden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Olayın görüntüleri, sosyal medya üzerinde dikkat çekti.