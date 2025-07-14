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Yurt Dışına Kaçış Planı Yapan 7 FETÖ'cü Operasyonla Yakalandı

MİT, jandarma ve emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonla yurt dışına kaçmaya çalışan 7 FETÖ mensubu yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 16:51
Yurt Dışına Kaçış Planı Yapan 7 FETÖ'cü Operasyonla Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), jandarma ve emniyet birimleri tarafından gerçekleştirilen ortak bir operasyonla, yurt dışına kaçış hazırlığında bulunan 7 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, haklarında mahkumiyet hükmü Yargıtay tarafından onanan FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki bu kişilerin, yurt dışına kaçma planı yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine MİT, jandarma ve emniyet birimleri, 6 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek belirlenen 7 kişiyi yakaladı.

Darbe girişimi sonrasında çalıştıkları kurumlardan ihraç edilen kişilerin kimlikleri ise şu şekilde belirlendi:

  • S.Y.C. - Sakarya
  • Y.Y. - Yozgat
  • F.Ö. - Ankara
  • R.Ü. - Ankara
  • U.K. - İstanbul
  • D.Y. - Bursa
  • V.K. - Sivas

Yakalanan kişiler, ilgili cezaevlerine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), jandarma ve emniyet birimlerince yurt dışına kaçış...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), jandarma ve emniyet birimlerince yurt dışına kaçış hazırlığındaki 7 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yakaladı.

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