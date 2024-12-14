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Yürüyerek Dünya Turu Yapan Japonyalı Gezgin Muş'a Ulaştı

Japonyalı gezgin Kimono Magician, 10 aylık yolculuğunun ardından Türkiye'nin Muş iline ulaştı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 15:50
Yürüyerek Dünya Turu Yapan Japonyalı Gezgin Muş'a Ulaştı

Japonyalı Gezgin Kimono Magician, Türkiye'de Yolculuğuna Devam Ediyor

10 ay boyunca yürüyerek 8 ülke gezen Kimono Magician, Türkiye'deki turunun bir parçası olarak Muş'a geldi. Gittiği ülkeler arasında Kamboçya, Tayland, Hindistan, Pakistan ve İran yer alıyor.

Muş'ta Sıcak Karşılanma

Kendisiyle birlikte bir el arabasında ihtiyaç malzemelerini taşıdığı için oldukça ilginç bir yolculuk geçiren Kimono, geçtiğimiz günlerde Muş'ta vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ayrıca bir çay ocağında kendisine çay ve közde pişirilmiş patates ikram edildi.

Doğal Güzelliklere Hayran Kaldı

Gazetecilere tercüman aracılığıyla açıklamalarda bulunan Kimono, kentin doğal güzellikleri ve sıcakkanlı insanlarını çok sevdiğini belirtti. Yolculuğunun zorluklarına rağmen her anının keyifli geçtiğini ifade eden Kimono, şöyle konuştu:

"10 ayda 8 ülke gezdim. İran üzerinden Türkiye'ye ulaştım. Doğu bölgesinde yolculuk yapmak oldukça zor. Yolculuğumda ihtiyaç duyduğum yiyecek, içecek, çadır ve giyim malzemelerimi el arabamla taşıyorum. Bu yolculukta zaman zaman zorlanıyorum ama keyifli geçiyor. Türkiye harika bir ülke. Burada çok sıcak karşılandım. Kamp yapmak ve yemek pişirmek için tüm malzemelerim var. Yolda bazen çadır kurup dinleniyorum. Amacım dünyayı dolaşmak, kültürleri tanımak ve değişik yerler görmek."

Yürüyerek 10 ayda 8 ülke gezen Japonyalı gezgin Kimono Magician, Türkiye'deki turunda Muş'a...

Yürüyerek 10 ayda 8 ülke gezen Japonyalı gezgin Kimono Magician, Türkiye'deki turunda Muş'a ulaştı. İçinde ihtiyaç malzemeleri bulunan el arabasıyla yürüyerek dünya yolculuğuna çıkan Kimono, Kamboçya, Tayland, Hindistan, Pakistan ve İran'dan sonra Türkiye'yi gezmeye devam ediyor.

Yürüyerek 10 ayda 8 ülke gezen Japonyalı gezgin Kimono Magician, Türkiye'deki turunda Muş'a...

Yürüyerek 10 ayda 8 ülke gezen Japonyalı gezgin Kimono Magician, Türkiye'deki turunda Muş'a ulaştı. İçinde ihtiyaç malzemeleri bulunan el arabasıyla yürüyerek dünya yolculuğuna çıkan Kimono, Kamboçya, Tayland, Hindistan, Pakistan ve İran'dan sonra Türkiye'yi gezmeye devam ediyor.

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